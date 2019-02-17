شكرا لقرائتكم خبر عن «المجاز» يشدو بروائع خليجية في ليلة شعيل والمنهالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أمسية اختلط فيها الغناء الكويتي بالشجن الإماراتي، وعذوبة الصوت وجمال الإيقاع، تزيّن مسرح المجاز في الشارقة بحضور الفنانين الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي عيضة المنهالي، اللذين قدما باقة متنوعة من أجمل أغنياتهما، وطافا بها ما بين ألق الحاضر وأصالة الماضي.

في أول الأمسية اعتلى شعيل خشبة المسرح، وسط صيحات وتصفيق من الجمهور الذي يلتقي به لأول مرة على أرض الشارقة، ليقدم مجموعة من الأغنيات التي رافقت مسيرته الفنية التي تناهز 30 عاماً من الجمال، أشبعها بصوته المتميز طرباً وإحساساً عالياً، فكانت «منطقي» أولى الأغنيات التي قدمها للجمهور.

ووجّه شعيل تحية لجمهور الشارقة ومسرح المجاز على هذه الاستضافة، مبدياً سعادته بالوقوف لأول مرة على خشبته، والالتقاء بجمهوره المتنوع والكبير، واصفاً الأجواء بالرائعة.

وما إن انتهى حتى انهالت طلبات الجمهور وصيحات المحبة، ليلبي شعيل ويشدو بأغنيته الجديدة «فرق السما»، التي أطلقها في مستهل العام الجاري.

ولم يتوقف «بلبل الخليج» عند هذا الحد؛ بل شدا برائعته «يا شمس»؛ الأغنية التي تركت بصمة في تاريخه الغنائي، وعاشت في ذاكرة الأجيال والجماهير الخليجية والعربية، ما يزيد على ثلاثين عاماً.

واستمر الفنان الكويتي في تقديم اللوحات الغنائية العذبة مثل «ياعسل»، و«وش مسوي مع غيري»، و«أبنساكم» التي رددها الجمهور معه بشغف ومحبة كبيرين، حتى وصل إلى «دلوعة» التي قدمها في ذروة العطاء وكانت منعطفاً جميلاً في مسيرته الفنية.

وواصل شعيل التألق مع «راحت وقالت»، و«ما أنساك» وغيرها من الروائع التي قدمها على خشبة المسرح، تاركاً من خلالها ذكرى جميلة في سهرة لا تنسى.

أما فنان السهرة الثاني؛ صاحب الصوت المتميز والأغنيات الجميلة، عيضة المنهالي، فتقدم بالشكر إلى القائمين على إدارة مسرح المجاز، والمنظمين للأمسية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. وبدأ بعدها صوت الإمارات الذهبي في تقديم اللوحات الغنائية الجميلة، التي رافقتها ألحان الساكسفون العذبة، وتوشيحات الناي والقيثارات السريعة، ليشدو برائعته «مهما جرى»، من ألبومه الأول الذي أطلقه في 2002، وسط تفاعل وصيحات الجماهير العاشقة.

وقد أتبع «مهما جرى» برائعته «تدري إني موت أحبك»، التي تقاسم مع الجمهور غناءها، ليطير بعدها في سماء الإبداع ب«القوس قوسك»؛ الأغنية التي أشبعها بصوته العذب جمالاً وشجناً، وباتت واحدة من الأغنيات الإماراتية المميزة، لينتقل بعدها إلى «يابوي».

ومع توالي طلبات الجماهير لبّى المنهالي الدعوة وغنّى «مشكلتك» التي صاغها بصوته وإحساسه المبهر، ليقدم بعدها باقة من أغنياته المتميزة مثل «أزعل عليك»، و«متصوع»، وغيرها من الأغنيات التي باتت أرقاماً صعبة في سوق الأغنية الخليجية والعربية.

وأنهى المنهالي حفله بتحية للجمهور تاركاً صدى أغنياته الجميلة تجوب أركان المكان.

وأتاح مسرح المجاز بعد انتهاء الحفل الغنائي، فرصة للجمهور الراغبين في لقاء نبيل شعيل، وعيضة المنهالي، للحصول على توقيعيهما والتصوير معهما.

ويستضيف المسرح في الأول من الشهر، آخر الحفلات الغنائية في الهواء الطلق؛ إذ يكون الجمهور على موعد مع الفنان ماجد المهندس، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

الشارقة.. يا درة الكون

استهل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي وصلته بتوجيه تحية على طريقته الخاصة، مهدياً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والإمارة أغنية «الشارقة.. يا درة الكون» لأول مرة. وقال المنهالي في مطلعها: «الشارقة يا درة الكون.. يالي غلاك يفوق الأثمان.. حبك تمكّن بين العيون.. وأكثر غلاك تراه سلطان».