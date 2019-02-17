شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الإفريقية والإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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محمد خليفة

عقدت القمة العادية الثانية والثلاثين لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة في أديس أبابا يوم الأحد الماضي بحضور ممثلي 55 دولة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل انتشار الجماعات الإرهابية التي يزداد نفوذها يوماً بعد يوم، ما عطل التنمية والأمن. ويعود السبب في ذلك إلى غياب الاستقرار في هذه القارة وخاصة جنوب الصحراء؛ حيث يعاني ثلث تعداد السكان هناك من الجوع، ويموت نحو سدس الأطفال قبل سن الخامسة، رغم استمرار الزيادة السكانية في الكثير من دولها، وما زال الركود الاقتصادي، وانخفاض مستويات المعيشة سائداً في أغلب مناطقها، وهو الوضع نفسه الذي كان منذ عقد سابق من الزمان، ما يعني إخفاق كل المحاولات التي بذلتها دول القارة، والمؤسسات المالية الدولية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وإنجاح تجارب التنمية، وتحسين مستويات معيشة أبناء القارة.

وعلى مدى عقدين كاملين بُذلت العديد من المحاولات لاختزال الفقر في إفريقيا، إلا أنها أخفقت في تحقيق أهدافها، واستمرت هوة الفقر التي تفصل بين القارة الإفريقية وباقي دول العالم في الاتساع؛ وقد أدى الفقر وانعدام التنمية إلى تمدد سرطان الإرهاب والتطرف إلى هذه القارة. وتعد عصابة «بوكو حرام» النيجيرية إحدى الخلايا السرطانية التي بدأت تتغلغل حتى باتت خطراً يهدد مختلف شعوب غرب قارة إفريقيا، فبعد أن تمكنت من فرض وجودها في الشمال النيجيري، بدأت التمدد في دولة النيجر المجاورة، كما استطاعت السيطرة على عدة بلدات قريبة من الحدود الكاميرونية. وقد نشأت هذه الجماعة المتطرفة عام 2004 على يد مجموعة من الشباب الذين تركوا تعليمهم النظامي، والتحقوا بالتعليم الديني بقيادة محمد يوسف، واستغلت هذه الجماعة نفور المسلمين في الشمال النيجيري من السياسات الإقصائية التي تمارسها الدولة، فانضم إليها الكثير من الشباب الغاضبين، فتحولت إلى قوة محلية، وسرعان ما اصطدمت بالدولة وأجهزتها المختلفة، حيث وقعت مواجهات آنذاك بينها وبين الشرطة والجيش شملت عدة ولايات شمالية راح ضحيتها آلاف المدنيين، وانتهت بإعلان الحكومة النيجيرية أنها قتلت جميع أفراد جماعة «بوكو حرام»، بمن فيهم زعيم الجماعة محمد يوسف. لكن رغم ذلك استمرت تلك الجماعة في الوجود، وتابعت الجماعة نشاطها بعنف، وقامت بتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية أهمها تفجير مقر الأمم المتحدة في أبوجا. وتسعى الجماعة، إلى إقامة دولة إسلامية بالقوة.

وقد انتقلت «بوكو حرام» بإرهابها من نيجيريا إلى الدول المجاورة حيث قامت بسلسلة من العمليات الإرهابية النوعية بالغة التأثير، وخاصة في الكاميرون التي خطفت منها مئات الأطفال. وأعلنت «بوكو حرام» بيعتها لتنظيم «داعش» الإرهابي، الأمر الذي وسع من دائرة الإرهاب في مختلف مناطق القارة، وقد دفع ذلك قادة وسط إفريقيا وغربها إلى الالتقاء في الثامن من إبريل(نيسان) من ذلك العام في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو بهدف وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة زيادة وتصاعد الهجمات الدموية التي يشنها متطرفو «بوكو حرام» ضد نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وعواقبها الخطيرة على تلك الدول والمخاطر الحقيقية لعدم الاستقرار في دول وسط إفريقيا وغربها، كما وضع الرؤساء خطة «للتنسيق بينهم وتحديد كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية الهادفة إلى اقتلاع جماعة «بوكو حرام»».

وفي 9 يونيو(حزيران) اجتمع رؤساء هيئات الأركان في الدول الخمس في العاصمة النيجيرية أبوجا واتفقوا على تشكيل قوة جديدة تكون أكثر تجانساً بدعم من الاتحاد الإفريقي على أن تكون العاصمة التشادية مقراً لها. ويبلغ تعداد هذه القوة 8500 جندي، ومنذ أن بدأت عملها إلى الآن لم تحقق إنجازات تذكر، فما زالت «بوكو حرام» قادرة على تنفيذ الهجمات القاتلة، مثل الهجوم الذي نفذته العام الماضي قرب مدينة مايدوجوري شمالي شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل 65 شخصاً. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منتجع سياحي بكوت ديفوار وأودى بحياة 22 مدنياً، بعد أن فتحوا النار عشوائياً على السياح الأبرياء في عدة فنادق في «جراند بسام».

إن الحرب ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في إفريقيا، ربما تستغرق وقتاً طويلاًمن الزمن، لأن السبب الذي أدى إلى ظهور هذه الجماعات، هو الفكر المتطرف الذي ينتشر كالنار في الهشيم في جسد الأمة الإسلامية، وهذا الفكر لن يكون من السهل التغلب عليه، لأن المسألة تحتاج إلى عملية فكرية تراكمية طويلة تهيئ لظهور فكر إسلامي جديد خالٍ من تشوهات العصور السابقة. وربما تتطلب الحرب ضد إرهاب الجماعات المتطرفة تضافراً لجهود مختلف الدول، وربما يفضي في النهاية إلى اقتلاع الإرهاب والتطرف من الجذور.

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