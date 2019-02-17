20 ألف زائر لمهرجان السعادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن النسخة الثانية من مهرجان السعادة، الذي احتضنته جزيرة المرجان في رأس الخيمة، واختتم أمس الأول، جذب ما يفوق 20 ألف زائر، خلال ثلاثة أيام.

وأشادت اللجنة المنظمة للحدث بدور وجهود كل من ساهم في إنجاح مهرجان السعادة الثاني، الذي اشتمل على برامج ترفيهية وفعاليات متنوعة، مع ألعاب نارية أضاءت سماء الجزيرة.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، حرصها على نشر السعادة وثقافة الإيجابية ومفهوم التسامح في المجتمع، وأن هذا ما نجح المهرجان في تحقيقه بين رواده، وكذلك تدعم الغرفة البرامج والسياسات، التي تحقق الرضا والتسامح وتسعد المجتمع.