شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يستهدف مخازن أسلحة الحوثيين فى منطقة حجور اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قوات التحالف العربى الداعم للشرعية، فى اليمن مجموعة من المقاطع المصورة حديثا، توثق استهداف مقاتلاتها لمواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثى فى منطقة (حجور).

أظهرت الفيديوهات - التى بثتها قناة (العربية) الإخبارية الليلة - طائرات التحالف وهى تقصف سيارات محملة بالاسلحة تابعة للحوثي. كما أظهرت مجموعة من مخازن السلاح وقد تم استهدفها من قبل طائرات التحالف وتم تدمير بشكل كامل.

وخاضت قبائل حجور فى مديرية (كشر) معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثى بالتزامن مع الغارات الجوية التى شنتها مقاتلات التحالف فى المنطقة ذاتها. وحررت القبائل موقعا ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.

وكانت ميليشيات الحوثى قد كثفت قصفها المدفعى على قبائل حجور - خلال اليومين الماضيين - بعد أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة فى أزمة إنسانية خانقة.