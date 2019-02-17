قرقاش: "مؤتمر ميونيخ" منصة مهمة للتواصل السياسي الدولي

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد 17 فبراير / شباط: "ننقل وجهة نظر الإمارات المتفائلة تجاه المنطقة، في العديد من اللقاءات، ونرى العديد من الإيجابيات، التي نرغب في تعزيزها والبناء عليها"، مضيفا: "سمعة الإمارات وسيرتها تسهل مهمتنا".
وانعقد مؤتمر ميونخ للأمن يوم 15 فبراير الجاري، بمشاركة مسؤولين من أكثر من 80 دولة حول العالم، ويستمر حتى اليوم الأحد.
ويناقش المؤتمر المخاطر الأمنية، التي تهدد العالم، ويبحث سبل وآليات إنهاء الصراعات، ويعد إحدى أهم المؤتمرات الرائدة، التي تناقش التحديات الأمنية حول العالم، وخاصة انتشار الأسلحة.
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