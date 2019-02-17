شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء أمنية شائعة بين مستخدمي الإنترنت.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استبيان أجراه المتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، أن هناك 4 أخطاء أمنية هي الأكثر انتشاراً بين مستخدمي الإنترنت والأجهزة الذكية.

وأبان “الرحيلي” عبر حسابه على “تويتر” أن هذه الأخطاء هي (استخدام كلمة سر واحدة لأكثر من حساب – عدم تفعيل التحقق الثنائي – عدم أخذ نسخة احتياطية من أجهزتهم – الاتصال بالشبكات اللاسلكية المجهولة).