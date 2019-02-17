شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موجة برد وهطول أمطار على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عبدالعزيز الحصيني، باحث الطقس والمناخ، وعضو لجنة “تسميات” أن تشهد الفترة المقبلة موجة برد متوسطة القوة على عديد المناطق داخل المملكة.
وقال “الحصييني” عبر “تويتر”: “متوقع تقدم موجة برد متوسطة القوة على الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض”.
وأوضح أن موجة البرد تبدأ اليوم السبت، ثم في الشرقية غدا الأحد، وتستمر الموجة حتى الخميس، متوقعاً حالة ممطرة على معظم مناطق المملكة.
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