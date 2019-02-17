صحيفة عكاظ: «وارسو» يجب أن يكون مسارا لبيئة آمنة

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ميليشيات إيران
دعت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى ضرورة أن يكون مؤتمر وارسو مسارا جديدا يمكن الاعتماد عليه في إيجاد بيئة آمنة في منطقة الشرق الأوسط، وإلا لضاعت الفرصة في ظل هذا الإجماع الدولي لمواجهة أكبر التهديدات في المنطقة على يد النظام الإيراني، مضيفة أن نظام الملالي رأى في إحلال الفوضى فرصة للتمدد وتوسيع نفوذه غير المشروع في المنطقة، من خلال نشر المليشيات الإرهابية والفتن الطائفية والمذهبية، كجزء أساسي في أيديولوجية النظام الإرهابي في طهران، والآن على العالم الانطلاق من وارسو برؤية حاسمة لتقويض خطر الملالي كحجر زاوية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، التي جاءت بعنوان (وارسو.. الحل في المنطقة)، إلى أن أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر وارسو من أجل الشرق الأوسط، قائلة: "هذا الإجماع الدولي قل نظيره منذ الحرب العالمية الثانية، وكما هو معلوم فإن المخاطر الإيرانية على المنطقة تقدمت أجندة الاجتماع، ولم يخف الحاضرون
وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، التي جاءت بعنوان (وارسو.. الحل في المنطقة)، إلى أن أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر وارسو من أجل الشرق الأوسط، قائلة: "هذا الإجماع الدولي قل نظيره منذ الحرب العالمية الثانية، وكما هو معلوم فإن المخاطر الإيرانية على المنطقة تقدمت أجندة الاجتماع، ولم يخف الحاضرون وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المخاوف العالمية والأمريكية على وجه التحديد من تعاظم التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار في العالم".
واختتمت: "اليوم يؤسس العالم لمنظومة سياسية جديدة تقوم على أساس التوصيف الحقيقي للمعضلات السياسية، ولعل إيران وتهديدها للأمن والاستقرار أهم هذه القضايا في المنطقة، وبكل تأكيد لا تغيب القضية الفلسطينية عن المكاشفة والمصارحة على المستوى الأمريكي والدولي".
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