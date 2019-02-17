كيف يساعد التشخيص المبكر لتسوس الأسنان فى حمايتك من خلعها

تسوس الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان الشائعة التى يعانى منها الكثير، بمجرد أن تنتشر يمكن أن تكون مضاعفات عدوى الأسنان مؤلمة للغاية.

عند معظم الأشخاص فإن تسوس الأسنان قد يكون واضح وفقا لتقرير موقع "ask dental"، لكن فى بعض الأحيان الأخرى من الممكن أن يكون لديك ألم فى السن، لكن لا تستطيع رؤية التجويف أو التسوس، أو يمكن أن ترى بقعة سوداء فقط على السن.

يمكن لطبيب الأسنان تشخيص التغيرات المبكرة فى أسنانك قبل أن يتطور التجويف ويسوء وضعه، إذا تم تشخيص حالة تسوس الأسنان من قبل طبيب الأسنان، فسوف تحتاج إلى الخضوع لسلسلة من العلاجات.