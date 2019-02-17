5 علامات تخبرك بانتهاء صلاحية فرشاة الأسنان

تعتبر فرشاة الأسنان الوسيلة الأسرع للتخلص من فضلات الطعام والجراثيم الموجودة فى الأسنان، وينصح دائمًا بالاهتمام بجودة ونظافة فرشاة الأسنان وتغييرها كل فترة. ووفقًا لما ذكره موقع avalondentalcare فإن هناك علامات تحذرك بتغيير فرشاة الأسنان فورًا وهى: 1: تساقط شعيرات الفرشاة 1: تساقط شعيرات الفرشاة علامة تدل أن الفرشاة غير جيدة أو تم استعمالها لفترات طويلة. 2:إذا مر على فرشاة الأسنان أكثر من 3 أشهر 2:إذا مر على فرشاة الأسنان أكثر من 3 أشهر تكون محملة بالجراثيم والبكتيريا. 3: نزيف شديد فى اللثة 3: نزيف شديد فى اللثة يجب أن تتخلص من فرشاة الأسنان منعًا لانتقال العدوى والفيروسات. 4:الإصابة بأمراض فيروسية أو بكتيرية 4:الإصابة بأمراض فيروسية أو بكتيرية لا بد من تغيير فرشاة الأسنان بعد فترة العلاج حتى لا ينتقل مرة أخرى. 5: وجود فراغات بفرشاة الأسنان يؤدى لالتهابات ونزيف فى اللثة. 5: وجود فراغات بفرشاة الأسنان يؤدى لالتهابات ونزيف فى اللثة.

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