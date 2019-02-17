تعرف على أعراض النوبة القلبية لدى النساء والرجال

أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم بالنسبة للجنسين، والنساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة بنوبة قلبية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من جمعية القلب الأمريكية أنه على الرغم من أن ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعًا لكلا الجنسين، إلا أن النساء أكثر عرضة لنوبة قلبية بدون ألم أو لديهن أعراض غير معنوية بما فى ذلك التعب أو الانزعاج فى الرقبة والفك والظهر، ويمكن للفشل فى التعرف بسرعة على الأعراض تأخير العلاج وتسبب المزيد من تلف القلب.

وأشار الباحثون أن التمييز الجنسى فى الأبحاث القلبية الوعائية التى يتم إجراؤها على الرجال يعنى أن النساء أقل حظًا فى تلقى العلاجات والتدخلات وفرص إعادة التأهيل الموصى بها.

وعلى الرغم من التقدم الذى أدى إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية، إلا أن معدلات الوفاة بين النساء أعلى مقارنة بالرجال.

وأضاف الباحثون أنه يجب على الأطباء والعلماء إجراء المزيد من الأبحاث القلبية على الإناث لمعرفة أسباب الزيادة فى الوفيات مقارنة بالرجال.