15 قتيلا وجريحا في مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات من ألوية العمالقة واللواء 20 مسنودة بقوات التحالف خاضت مواجهات عنيفة مع مقاتلي "أنصار الله" في جبهة البرح بمديرية مقبنة غرب تعز.
وأضاف أن المواجهات أسفرت عن وقوع 15 قتيلا وجريحا من الطرفين.
© AP Photo / Bebeto Matthews
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن جولة السلام في ستوكهولم، اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.
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