شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: 6 طرق للحصول على تمويل عقاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعد القروض العقارية من المؤشرات الهامة التي تدل على تطور العرض في السوق العقاري، وارتباطه بعمليات تشييد الوحدات السكنية والتجارية أو شراء الأراضي السكنية وتطويرها.

وحسب بيانات وزارة الإسكان، ارتفعت التمويلات العقارية السكنية التي منحتها المؤسسات المالية والبنوك في شهر يوليو بحوالي 40% عن شهر يونيو، لتبلغ 1,7 مليار ريال سعودي.

وأعلنت مؤسسة النقد السعودي “ساما” أن هناك 6 طرق للحصول على التمويل العقاري داخل المملكة.

تمويل عقاري تقليدي



بالإمكان الحصول على تمويل عقاري أقصاه 85% من قيمة العقار من البنوك التجارية أو شركات التمويل المرخص لها بتقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة.

وذلك طبقا للأنظمة واللوائح الخاصة بالتمويل العقاري والشروط المؤهلة للحصول على المنتج التمويلي، والتي قد يكون من بينها الحد الأدنى للراتب الشهري أو تحويل الراتب.

ولا تشترط غالبية شركات التمويل العقاري تحويل راتب ولكن قد تشترط حد أدنى للراتب الشهري. وقد أقرت مؤسسة النقد السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من المصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من نسبة 70% سابقاً إلى النسبة الحالية وهي 85%.

وفي مارس 2016 اعتمدت المؤسسة زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري.

الرهن العقاري

هو عبارة عن قرض يتيح للمقترض الحصول على المال مقابل رهن العقار لمدة معينة إلى الجهة الممولة كضمان، حتى يتم سداد الأقساط المتفق عليها بالكامل.

أي أنه في حال عجز المقترض عن السداد، يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستحواذ على العقار.

في هذا السياق ألزمت المؤسسة الجهات التمويلية بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، كما مكنت المقترض من كتابة العقار باسمه مع رهنه للبنوك دون التصرف في العقار إلا عند الرجوع للبنك.

الإيجار المنتهي بالتمليك

هنا تقوم جهة التمويل بشراء العقار الذي ترغبه، ومن ثم تقوم بتأجيره لك مقابل أقساط سداد خلال فترة معينة، وبعد مرور هذه الفترة وسداد كافة الأقساط يتم تنازل المؤجر عن العقار للمستأجر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وعقد التمويل المتفق عليه. في حال تخلف المستأجر عن سداد الدفعات المستحقة، قد يقوم المؤجر بفسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر، بما يحقق العدالة بين المُمول والمستأجر.

برنامج التمويل المدعوم

هو برنامج تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية مدعوم التكاليف ينفذه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة.

حيث يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، بحد أقصاه 500 ألف ريال، وبنسبة تتفاوت وفقا لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، وتشمل عدة مجالات مثل البناء الذاتي، الوحدات السكنية على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة.

برنامج الرهن الميسر

هو برنامج يهدف إلى تسهيل حصول المواطن على قرض تمويلي لشراء الوحدات الجاهزة، وذلك من خلال تخفيض الدفعة الأولى المقدمة من 15% إلى 10% لمن صدرت له الموافقة من صندوق التنمية العقاري، مقابل ضمان مالي يقدمه الصندوق نيابة عن المستفيد إلى البنك أو شركة التمويل، يعادل قيمته 5% وبحد أقصى 120 ألف ريال.

حملة سكني



هي حملة أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، تقدمان من خلالها ثلاثة أنواع من المنتجات السكنية المدعومة، وهي الوحدات السكنية (الجاهزة للتسليم أو التي يتم بيعها على الخارطة)، والأراضي السكنية المطورة، والتمويل السكني المدعوم، علماً بأن نسبة الدعم تتراوح بين 35% و100% وتعتمد في ذلك على المشروع أو المنطقة (القيمة السوقية للمنتج السكني).

دور مؤسسة النقد

تقوم المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه، وقد أكدت على ضرورة التعامل مع الجهات المرخصة من قبلها فقط، لتفادي أي مشاكل مالية أو قانونية قد تلحق بالمتعاملين.