شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تضبط 160 ألف منتج غذائي مقلد لعلامة تجارية مشهورة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط 160 ألف منتج غذائي مقلد لعلامة تجارية مشهورة، وذلك خلال جولاتها الرقابية في جدة. وأكدت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنها ضبطت المنتجات المخالفة وتم حجزها واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تضبط 160 ألف منتج غذائي مقلد لعلامة تجارية مشهورة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.