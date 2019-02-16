فيديو| مؤتمر ميونخ.. «هذه القضايا» على أكبر طاولة أمنية في العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بمشاركة دولية واسعة، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن لمناقشة السياسية الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلًا عن تغير المناخ.
في النسخة الـ55 من المؤتمر، يشارك 35 دولة وحكومة وأكثر من 50 وزير خارجية و30 وزير دفاع، ومسؤولون أمنيون ومدراء شركات عالمية وأكاديميون، وممثلو منظمات مجتمع مدني.
ويتصدر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أجندة أعمال المؤتمر هذا العام، وملفات تصاعد التيار الشعبوي المتطرف في أوروبا، ودفاع الاتحاد الأوروبي عن نفسه، والتعاون العابر للأطلسي.
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