اجتماع لافت.. «طاولة واحدة» تجمع طالبان بولي العهد السعودي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لعبت باكستان دورًا حيويًّا بشكل متزايد في محادثات السلام الأفغانية التي اكتسبت زخمًا في الشهور الأخيرة وسط رغبة أمريكية متنامية لسحب قواتها من البلاد وإلى جانب دول خليجية أخرى، كما تؤدي السعودية دورًا في مفاوضات السلام ويبدو أنّ لديها بعض النفوذ على متشددي حركة طالبان الأفغانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين باكستانيين كبيرين إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي على الأرجح بممثلين من طالبان الأفغانية في إسلام آباد، حيث يقول المتشددون إنّه من المقرر أن يلتقوا ممثلين أمريكيين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد: "رغم أنّ الأمر سري للغاية حتى الآن، فهناك مؤشرات قوية على أن ممثلي طالبان الأفغانية سيلتقون مع الأمير محمد أثناء زيارتهم إلى باكستان المقررة في 18 فبراير".

وصرح قائد كبير من "طالبان" في قطر بأنّه لم يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كانوا سيلتقون بولي العهد السعودي.

وقال ممثل طالبان: "في الحقيقة، الاجتماع مع الأمير محمد ليس مخططًا له حتى الآن لكن بإمكاننا مناقشة ذلك أثناء وجودنا في إسلام آباد".

ومن المتوقع أن يغادر ولي العهد السعودي باكستان بعد غدٍ الاثنين، بعد توقيع عدد من اتفاقات الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة تتجاوز عشرة مليارات دولار، لكن ربما يلقي التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان، إثر هجوم للمتشددين على قوات أمن هندية في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين، بظلاله على هذه الزيارة التي تعتبرها إسلام اباد أكبر زيارة دولة منذ سنوات.

وتتهم نيودلهي باكستان بالضلوع في هذا الهجوم الذي نفذته جماعة متشددة متمركزة في باكستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.