مسابقة أفضل قبلة فى عيد الحب بموسكو "تفاصيل "

فى ليلة شتوية جميلة تحت سماء موسكو، وعلى أرض ثلجية حيث اللعب بزلاجات الباتيناج، انطلقت مسابقة تتناسب مع ليلة عيد حب "الفلانتين"، حيث تنافس مجموعة من الأشخاص فى مسابقة أفضل "قبلات"، والتى جاءت كفكرة مبتكرة للاحتفال بعيدًا عن الأجواء النمطية المعتادة فى هذا اليوم من كل عام للتعبير عن الحب بتبادل الهدايا.

وبعيدًا عن الورد الأحمر الذى ينتشر فى مثل هذا اليوم، انطلقت مسابقة أفضل "قبلة" على ساحة للتزلج على الجليد فى العاصمة الروسية موسكو، احتفالا بمناسبة عيد الحب، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا فى الجنسين.

وجرت فعاليات مقابلة أفضل "قبلة"، داخل حلبة التزلج بمركز منجزات الاقتصاد الوطنى "فى دى إن خا"، وتمت المشاركة فى هذا السباق خلال التواجد على الثلوج، حيث يرتدى كل متسابق ومتسابقة الحذاء الخاص بالثلوج، ومن ثم تبدأ المسابقة على أن يتواجد شاب للتحكيم بينهم والتنقل فيما بينهم للكشف عن أفضل قبلة خلال احتفالات عيد الحب.