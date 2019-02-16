عشان تحافظى عليها وعلى صحتك.. 6 حالات لازم تخلعى فيها الدبلة

تشعر الفتاة بالسعادة عند ارتداء خاتم الخطبة الذى يعد خطوة لبدء حياة جديدة، وتكمل الفرحة عند تغيير مكان الخاتم من اليد اليمنى إلى اليسرى، ولذلك تحرص المرأة على ارتداء الخاتم طوال العمر تعبيرا عن حبها لزوجها، لكن الذى لا تعرفه الكثير من السيدات هو أن ارتداء الخاتم، فى بعض الحالات، قد يتسبب فى تضررها، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "bluenile".

يجب عدم ارتداء خاتم الزواج أو الخطبة فى الحالات الآتية:

- النوم

يجب عدم ارتداء الدبلة عند النوم، لأنها قد تتشابك مع خصلات شعرك أو تتسبب فى حدوث خدش بوجهك خاصة إذا كانت مليئة بالفصوص، ما يتسبب فى الشعور بالقلق والأرق طوال الليل.

- ممارسة التمارين الرياضية

وينصح أيضاً بتجنب ارتداء الدبلة عند ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل التنس أو رفع الأثقال لأنها قد تتعرض للخدش أو قد يتفاعل العرق مع المعدن ويسبب ردة فعل تحسسية.

- الاستحمام وغسل اليدين

يؤدى الاستحمام وأنت مرتدية الدبلة إلى إطفاء لمعانها، ويمكن أن تسبب رغاوى الصابون فى خلع الخاتم.

- السباحة

تتسبب المياه المالحة ومياه حمامات السباحة التى تحتوى على الكلور والمواد الكيميائية الأخرى إلى تآكل السبائك المعدنية.

- أثناء فترة الحمل

يتسبب الحمل فى زيادة الوزن وبالتالى زيادة حجم الأصابع، ما يتسبب فى صعوبة ارتداء خاتم الزواج، ولذلك يفضل عدم ارتدائها خلال هذه الفترة أو استبدالها بأخرى بمقاس أكبر.

- إعداد الطعام

يجب عدم ارتداء خاتم الزواج أثناء التعامل مع أى نوع من اللحوم النيئة أو المطحونة، لأن بذلك تنتقل البكتيريا للخاتم، ما يتسبب فى الإصابة بمشاكل صحية.