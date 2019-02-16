بينها التونة 10 أطعمة "سحرية".. تناول "أي كمية" ووزنك لن يزيد

ينصح خبراء التغذية بضرورة عدم حرمان الجسم من الأكل لدرجة الجوع الشديد، لكن على من يتبع حمية أن يختار نوعية محددة من الأطعمة، ولا يركز على الكميات فقط.

نستعرض هنا 10 أطعمة بإمكان بعضها أن يشعرك بالشبع، كما أنها لا تزيد الوزن، وبالتالي لن تشعر بالذنب إذا ما تناولت منها كميات تملأ المعدة، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".

الخضروات الورقية

إن السعرات الحرارية في غرام واحد من الخضروات الورقية أقل بكثير مما هو في غرام واحد من اللحوم، مما يعني أنه يمكنك تناول المزيد منها حتى الشعور بالشبع.

الفشار

عندما نقول الفشار، لا نعني ذلك الذي يمكن أن تشتريه في السينما، بل نقصد الفشار الطبيعي الغني بالألياف، الذي يعد وجبة خفيفة ينصح بها الأخصائيون لمن هم في حمية غذائية.

التونة

التونة سمكة تحتوي على أحماض دهنية أساسية، وبالكاد تحتوي على أي سعرات حرارية . وهي النوع المفضل من الأسماك لدى الرياضيين المحترفين ورياضي كمال الأجسام، لأنها غنية بالبروتين الضروري لبناء العضلات.

الفاصوليا

البقوليات إجمالا يمكن أن تكون مفيدة لفقدان الوزن. لكن الفاصوليا، سواء كانت بيضاء أو سوداء، غنية بالألياف والبروتين، وسوف تملأ معدتك بسرعة وتشعرك بالشيع.

الأفوكادو

الأفوكادو ثمرة فريدة، فهي تحتوي على مستويات هائلة من الدهون الصحية . وعلى الرغم من محتواها الدهني، إلا أنها ليست ضارة كما تعتقد، فهي دهون مختلطة بكثير من الماء.

خل التفاح