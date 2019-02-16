الإعدام لـ5 متهمين من عائلة واحدة قتلوا شقيقين لخلافات ثأرية بالمطرية

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين من عائلة واحدة، والسجن المشدد لمتهم آخر، بتهمة قتل شقيقين على خلفية خلافات الجيرة بينهم منذ 9 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، وعضوية كلا من المستشار أبو بكر عوض، والمستشار إلى إبرهيم عوض، والمستشار محمد العشماوي، وأمانة سر وائل أحمد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من بسيوني محمد، 61 سنة مساعد شرطة سابق، يفيد فيه بمقتل نجليه "نصر ومحمد بسيوني" على يد حسن ف، و "أبو الحسن ف" و"محمود أبو الحسن" و"فرج ف" و محمد أبو الحسن، و مدحت أبو الحسن، وذلك بعد أن أمطروا نجليه بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم في سوق فهمي بالمنطقة، على خلفية خلافات ثأرية بينهم منذ 9 سنوات راح ضحيتها نجله الأكبر صابر بسيوني، ترك بسببها أسرة الجناة المنطقة، ثم حاولوا العودة مرة آخرى فما كان منهم إلا أن قتلوا نجليه الآخرين كما مصير نجله السابق.

وبجمع التحريات اللازمة، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهمين تركوا المنطقة عقب الواقعة الأولى، إلا أنهم حاولوا العودة مرة أخرى إلا أن الأهالي وأسرة المجنى عليه رفضت عودتهم، فقرروا الانتقام لكرامتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ثأرا لكرامتهم أمام الأهالي في المنطقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التى أحالتهم عقب انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات، التي أحالت اورارق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيهم.