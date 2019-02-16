قوقل تُضيف دعم ARCore للمزيد من أجهزة أندرويد

تعمل شركة قوقل وباستمرار على إضافة دعم ARCore للمزيد من الأجهزة والهواتف الذكية، حيث في سبتمبر الماضي كان هناك الدعم للكثير من الأجهزة والهواتف الجديدة، بما في ذلك هواتف من سامسونج وهواوي وسوني وأسوس ونوكيا وون بلس والمزيد، واليوم هناك قائمة جديدة من الأجهزة ستدعم تطبيق الواقع المعزز ARCore، وهي على النحو التالي:
- Honor V20
- Huawei Nova 4
- Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, Moto G7 Play
- Oppo R17 Pro
- Vivo NEX Dual Display Edition
أخيرًا أجدر بالإشارة أنه في تحديث سابق للتطبيق، كان هناك الدعم لهواتف LG Signature 2017 و 2018، ولكن بدون أي تفسير تم إزالة الدعم، وربما يعود السبب لقلة مقتني هذه الهواتف، ومن هنا يمكنك الاستعلام عن كافة الهواتف والأجهزة التي تدعم تطبيق الواقع المعزز ARCore.
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