دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ARCore

تعمل شركة قوقل وباستمرار على إضافة دعم ARCore للمزيد من الأجهزة والهواتف الذكية، حيث في سبتمبر الماضي كان هناك الدعم للكثير من الأجهزة والهواتف الجديدة، بما في ذلك هواتف من سامسونج وهواوي وسوني وأسوس ونوكيا وون بلس والمزيد، واليوم هناك قائمة جديدة من الأجهزة ستدعم تطبيق الواقع المعزز ARCore، وهي على النحو التالي:

Honor V20

Huawei Nova 4

Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, Moto G7 Play

Oppo R17 Pro

Vivo NEX Dual Display Edition

أخيرًا أجدر بالإشارة أنه في تحديث سابق للتطبيق، كان هناك الدعم لهواتف LG Signature 2017 و 2018، ولكن بدون أي تفسير تم إزالة الدعم، وربما يعود السبب لقلة مقتني هذه الهواتف، ومن هنا يمكنك الاستعلام عن كافة الهواتف والأجهزة التي تدعم تطبيق الواقع المعزز ARCore.

التدوينة قوقل تُضيف دعم ARCore للمزيد من أجهزة أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.