هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تسعير Mi 9 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
ينطلق مؤتمر Xiaomi في 20 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 9 الذي يأتي وفقاً لأحدث التسريبات بسعر 885 دولار إلى الأسواق.
إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة تقدمه شاومي في 20 من فبراير، وفي أحدث التسريبات التي رصدت كشف عن تسعير Xiaomi Mi 9 قبل الإعلان الرسمي، حيث يأتي الهاتف وفقاً للتسريبات التي نشرت في الصين بسعر يبدأ من 516 دولار في الصين، و885 دولار في الولايات المتحدة.
ولقد أكدت شاومي في وقت سابق على أن هاتف Mi 9 يضم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855، كما يأتي بكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، وهو السبب في إرتفاع تسعير هذا الإصدار عن الإصدار السابق الذي جاء بسعر 398 دولار.
يذكر أن Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أكد في تصريحات على Weibo مؤخراً أن الإصدار القادم للشركة مميز بحجم نحيف جداً يصل إلى سماكة 3.6مم فقط.
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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تسعير Mi 9 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
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