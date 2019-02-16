دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy S10 بلس بتصميم من السيراميك بلوني الأبيض والأسود ظهر على التقنية بلا حدود.

تصميم مميز من السيراميك لأكبر إصدارات سامسونج المرتقبة Galaxy S10 بلس كشف عنه في تسريبات مصورة جديدة تؤكد على أنه يأتي بأعلى مستوى تسعير في هواتف سامسونج هذا العام.

مازالت التسريبات تؤكد على أن سامسونج سيكون لديها إصدار مميز بتصميم من السيراميك في هواتف Galaxy S10 هذا العام، حيث رصدت مزيد من الصور لهذا الإصدار بلوني الأسود والأبيض.

وتؤكد التسريبات المصورة لهاتف Galaxy S10 بلس بتصميم السيراميك والتي تأتي بأعلى جودة على أنه أحد الإصدارات المتوقعه من سامسونج مع هواتف Galaxy S10 والإصدار الأصغر Galaxy S10 E.

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أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات مواصفات الهواتف الأخيرة أن يضم النموذج الأعلى من هاتف Galaxy S10 بلس ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

يذكر أن الإتجاه السائد لدى عمالقة تصنيع الهاتف في الآونة الأخيرة هو زيادة تسعير الإصدارات المميزة لدعم زيادة الأرباح، لذا تسعى سامسونج لدعم إصداراها الأكبر Galaxy S10 بلس بأفضل المواصفات في التصميم والمكونات ليقدم للمستخدمين مواصفات تتوافق مع مستوى التسعير المرتفع.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy S10 بلس بتصميم من السيراميك بلوني الأبيض والأسود ظهر على التقنية بلا حدود.