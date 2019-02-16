مفاجأة... ابنة القذافي طلبت زيارة عاصمة عربية من أجل والدتها

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وتحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أسرار تعاملاته مع أبناء الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
وأكّد المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا، غسّان سلامة، أنّ البعثة على تواصل مع ممثلي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، كما لفت إلى أن البعثة تعمل ما في وسعها للمساعدة في الجانب الإنساني لوضع هنيبعل القذافي المسجون في لبنان وغيره.
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