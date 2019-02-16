بعد هجوم سيناء الإرهابي... السعودية: نجدد دعمنا لمصر

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله، اليوم السبت 16 فبراير / شباط، إن المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الإرهابي، الذي وقع في سيناء، مؤكدا أن السعودية تجدد موقفها في التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

وقال المصدر إن المملكة تقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن تمنيها الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر وتم الاشتباك معها.

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وأوضح المتحدث العسكري، أن الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم استشهاد ضابط وإصابة 14 درجات أخرى.

وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية "العملية الشاملة سيناء 2018" منذ فبراير/ شباط الماضي، للقضاء على الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.

وتشهد عدة محافظات بما فيها العاصمة القاهرة، وشمال شبه جزيرة سيناء، هجمات إرهابية من قبل الجماعات التكفيرية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.

ووافق البرلمان المصري، في يونيو/ حزيران الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارا من صباح السبت 14 يوليو / حزيران 2018.