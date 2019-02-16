لافروف: سنحترم القانون الدولي الإنساني في إدلب السورية

ميونيخ/ بهاء الدين غونولطاش، جنيد قره داغ/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن بلاده ستحترم القانون الدولي الإنساني في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وفي كلمة له خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أضاف لافروف أن الجهود مستمرة لتطبيق بنود اتفاق "سوتشي" مع تركيا، بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحافظة.

وتابع أن الاتفاق يتضمن تسيير دوريات تركية روسية مشتركة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تحقيقها.

وبخصوص عقوبات غربية على موسكو، قال لافروف إن الأوروبيين "سمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى مواجهة لا معنى لها، ما ألحق بهم أضرارا بمليارات الدولارات".

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/ سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

