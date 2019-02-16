إصابة 24 شخصًا في حادث انقلاب باص على طريق #بريمان

صحيفة الخليج الالكترونية

أُصيب 24 شخصًا مساء اليوم في حادث انقلاب باص، كان يقلُّهم على طريق بريمان باتجاه جدة. فيما تدخلت سبع فرق من الهلال الأحمر السعودي، وتولت الوقوف على جميع الحالات المصابة التي رفضت النقل إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عند الـ٦:١٧ بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث انقلاب باص فوق كوبري بريمان في اتجاه جدة، وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه سبع فِرق إسعافية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي.

وأوضح عبد العزيز بادومان، المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيَّن وجود ٢٤ إصابة بسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع، ورفضوا جميعهم النقل إلى المستشفى.