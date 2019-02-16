الدوري_الإسباني #أتلتيكو يعود لسكة الانتصارات بهدف في شباك #رايو

صحيفة الخليج الإلكترونية

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز في الدوري الإسباني، بعد أن عاد بانتصار صعب من عقر دار مضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الـ24.

وعلى ملعب فاييكاس، يدين “الروخيبلانكوس” بالفضل في هذا الانتصار الصعب والثمين للمهاجم الفرنسي المتألق أنطوان غريزمان صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 74 بعد تسديدة من داخل المنطقة اصطدمت في أحد مدافعي الفريق المضيف وحولت اتجاهها داخل الشباك.

وبهذا يعود رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني لتذوق طعم الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس وريال مدريد على الترتيب.

كما أن هذا الفوز أعاد الفريق المدريدي للوصافة مؤقتا بعد أن رفع رصيده لـ47 نقطة، في انتظار نتيجة مواجهة الجار ريال مدريد (الثالث بـ45 نقطة) غدا الأحد عندما يستقبل جيرونا.

كما أن هذا الفوز سيمنح لاعبي الأتلتي دفهة معنوية قوية قبل المواجهة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل على ملعبه (واندا ميتروبوليتانو) أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

على الجانب الآخر، تجرع رايو خسارته الثالثة على التوالي، الـ13 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة يقبع بها في منطقة الخطر (المركز الـ18).