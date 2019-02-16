الهلال يكسب #الاتحاد_السكندري في #كأس_زايد_للأبطال

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الرياض
تمكن الهلال من تحقيق فوز مريح على ضيفه الاتحاد السكندري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بالرياض .
وأحرز الهلال الهدف الأول أثر تمريرة أمامية من البريك وصلت إلى أندريه كاريللو في الجانب الأيمن الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام رائع من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لداخل الشباك معلنًا عن الهدف الأول.
وفي الدقيقة 31 يسجل بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال.. الشلهوب مرر كرة بينية ساقطة لداخل منطقة الجزاء، استقبلها غوميز بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان لداخل الشباك ، وفي الدقيقة 41 يضيف غوميز الثالث لفريف الهلال.
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