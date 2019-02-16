الحكومة_الباكستانية: عطلة رسمية في #إسلام_آباد لاستقبال #الأمير_محمد_بن_سلمان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد، الاثنين، عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد؛ بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى البلاد.

وقال وزير الإعلام، فؤاد شودري بحسب شبكة “جيو نيوز” الباكستانية: إن جميع المكاتب التابعة للحكومة الاتحادية والواقعة بشارع الدستور بالعاصمة الباكستانية ستظل مغلقة في الـ18 من فبراير الجاري، فيما عدا الموظفين الضروريين التابعين لوزارات معينة.

ويزور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باكستان يوم غد الأحد الموافق يوم 17 فبراير.

وسيلتقي ولي العهد برئيس الوزراء وبرئيس الشيوخ الباكستاني وبرئيس أركان الجيش الباكستاني في القصر الرئاسي، فيما سيتم خلال الزيارة تكريم ولي العهد بالوسام المدني الباكستاني، حسبما أعلنت صحيفة جنك الباكستانية.

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تترقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ستبدأ غدًا وتستمر يومين.