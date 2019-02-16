2250 طالباً في اختبارات تحفيظ القرآن بمكة

صحيفة الخليج الالكترونية

عبدالجليل نور الأمين

بدأت الاختبارات السنوية العمومية لطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بفرعيها كامل القرآن الكريم ونصفه لعام 1440هـ، بمسجد الشيخ أمين عمر الجاد رحمه الله بحي الششة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين قرابة 2250 طالباً، يتم اختبارهم عبر 26 لجنة من خيرة مدرسي الجمعية، وتتكون كل لجنة من عضوين اثنين وأربع لجان إدارية مساندة، ويتولى الإشراف العام على الاختبارات السنوية العمومية رئيس الجمعية الشريف نواف بن عبدالمطلب آل غالب.

ودأبت الجمعية كل عام على إقامة الاختبارات العمومية السنوية للطلاب الذين يدرسون بالمسجد الحرام، ومساجد مكة المكرمة وضواحيها؛ وذلك لإيجاد التنافس بين الطلاب، وشحذ هممهم نحو حفظ كتاب لله عز وجل وتشجيع المتميزين منهم.