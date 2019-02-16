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جدة - توقعات بانخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تفاصيل: متابعة الخليج 365 - متابعات: توقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة نتيجة لعبور كتلة هوائية باردة خاصة في شمال وغرب المملكة خاصة مع ساعات الليل والصباح. ووفقاً لموقع “طقس العرب” فمن المتوقع أن يشهد الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة تشكيل الصقيع في بعض المناطق.

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