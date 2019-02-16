الكاميرات ترصد حادثا مروعا.. السيارة الجديدة طارت كالصاروخ

أظهرت لقطات فيديو حادثا مروعا وقع في مدينة شنغهاي الصينية، طارت فيه سيارة بيضاء اللون للحظات، قبل أن تنقلب مرات عدة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت السائق، بتهمة القيادة الخطرة التي عرضت الكثيرين للخطر.

وأصيب السائق بجروح طفيفة، فيما وصفت حالة صديقه الذي كان معه بالسيارة بالخطيرة.

وترصد اللقطات التي نشرها مكتب الأمن العام في شنغهاى سيارة بيضاء تسير بسرعة جنونية، وهي تخترق الحواجز التي تفصل شارعا فرعيا عن شارع رئيسي، ثم تنقلب مرات عدة في الشارع ذي الاتجاهين، متجاوزة الحد الفاصل بينهما.

وحاول السائق الذي عرّف نفسه باسم "يان" في بداية التحقيق التملص من المسؤولية، قائلا إن السائق هرب من المكان، غير أن السلطات لم تقتنع.

ولجأت السلطات إلى فحص تسجيل كاميرات المراقبة، لتجد أن أحدا لم يغادر المكان بعد الحادث، كما أجرتفحص الكحول للمشتبه فيه، لتجد أنه تناول كميات أكبر من الحد المسموح به.

وفي النهاية، أقر "يان" بأنه كان يقود السائق ثملا، مضيفا "لقد اشتريت سيارة جديدة للتو. كنت سعيدا وتناولت بعض المشروبات. كنت أريد أن أقل صديقي إلى منزله، لكنني لم أكن على دراية بحركة المرور والسيارة الجديدة".

وأمرت السلطات الصينية بسحب رخصة القيادة من السائق لمدة 5 سنوات، وهو لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمته بتهمة القيادة الخطرة.