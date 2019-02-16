التحالف الوطني الجمهوري الجزائري يدعم ترشح بوتفليقة للرئاسية

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جدد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري بلقاسم ساحلي دعم وتأييد حزبه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل .

وأعلن ساحلي اليوم، السبت، بالجزائر العاصمة عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية الوطنية للحزب, مؤكدا أن قواعد حزبه تعمل لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة.

وقال إنه “تم تنصيب مديرية الحملة الانتخابية للحزب والتي ستعمل بالتنسيق مع المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة التي يرأسها عبد المالك سلال, من أجل دعم الرئيس بوتفليقة, مجددا ترحيب حزبه لإعلان بوتفليقة ترشحه لفترة رئاسية جديدة تلبية لنداء الوطن و استجابة لمناشدة العديد من شرائح المجتمع.

وأضاف أن “ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة جديدة رسالة قوية للرأي العام الوطني والدولي, بأن الشعب الجزائري مدرك لكل التحديات التي تواجهها البلاد وكافة المخاطر التي هو على اتم الاستعداد للتصدي لها و افشالها من خلال تعزيز لحمته الوطنية و تقوية تماسكه الاجتماعي و الحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة”.

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