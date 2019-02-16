شكرا لقرائتكم مادورو يقارن نفسه بسلفادور أليندي: لن أتنحّى وأحاور الأميركيين سراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 22:05

كرّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه لن يتخلّى عن الحكم لمصلحة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، وكشف أن حكومته أجرت محادثات سرية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واشار الى أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا دعا خلال اجتماعين في نيويورك، الموفد الأميركي المكلّف ملف فنزويلا إليوت أبرامز إلى زيارة كراكاس «في شكل خاص أو علني أو سري». وأضاف في حديث لوكالة «أسوشييتد برس»، في إشارة الى أبرامز: «اذا كان يريد اجتماعاً، ليبلغني موعده ومكانه وكيفية انعقاده، وسأكون هناك».



وعلّق مسؤول بارز في إدارة ترامب على تصريحات مادورو، مؤكداً أن المسؤولين الأميركيين مستعدون للاجتماع مع «مسؤولين سابقين لفنزويلا، بينهم مادورو، لمناقشة خطط خروجهم» من السلطة. وحمّل الرئيس الفنزويلي العقوبات الأميركية على صناعة النفط مسؤولة أزمة معيشية طاحنة تشهدها بلاده، قائلاً: «اليد الملوّثة لترامب تؤذي فنزويلا». وأكد انه لن يتخلّى عن الحكم، مكرراً رفضه السماح بدخول مساعدات انسانية اميركية، مخزّنة على الحدود مع كولومبيا، معتبراً انها مجرد «فتات» بعدما جمّدت الادارة الاميركية بلايين الدولارات من عائدات النفط لكراكاس واصولها المالية في الخارج. وقال في اشارة الى الأميركيين: «يجمّدون أموالنا ويسرقوننا، ثم يقولون: خذوا هذه الفتات. نقول بكرامة: لا لهذا العرض الدولي. نُرحّب بمَن يرغب في مساعدة فنزويلا، ولكن لدينا القدرة الكافية لدفع كل ما نحتاجه».

ورفض مادورو وصفه بأنه «ديكتاتور»، معتبراً ان مكانه في التاريخ هو إلى جانب قادة يساريين آخرين في أميركا اللاتينية، بينهم الرئيس التشيلي الراحل سلفادور أليندي. وأضاف: «لست خائفاً، أنا قلق على مصير وطننا وشعبنا، أبنائنا وبناتنا. هذا ما يمنحني الطاقة».

في واشنطن، كتب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في «تويتر»: «تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية، تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية».

وأعلن منسق مجموعة العمل في المنظمة ديفيد سمولنسكي أن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل، فيما قال كارلوس فيكيو، ممثل غوايدو لدى الولايات المتحدة، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 الشهر الجاري.

لكن أريازا ندد بـ«انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، خصوصاً بالنسبة الى فنزويلا». وسخر من إعلان غوايدو أن المساعدات الأميركية ستدخل فنزويلا في 2 الشهر الجاري، قائلاً: «ليست هناك سوى حكومة واحدة في فنزويلا ولا يمكن فرض مهل عليها». واعتبر أن الولايات المتحدة «تلعب نوعاً جديداً من الحرب النفسية». أما المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فأعلن أن كراكاس تعدّ لمؤتمر دولي لتأمين «دعم للحكومة الشرعية في فنزويلا». وأضاف: «نحن قلقون جداً لأنّ عقولاً متهوّرة تفكّر بعمل عسكري».

وبعد يومين على إعلان غوايدو تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «سيتغو» النفطية الأميركية، التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا)، أعلن المدعي العام في فنزويلا فتح تحقيق مع المديرين الجدد الذي عيّنهم زعيم المعارضة، فيما منعتهم المحكمة العليا الموالية لمادورو من مغادرة البلاد، ولوّحت بمحاكمتهم بتهم «اغتصاب السلطة» و«الفساد» و«الجريمة المنظمة» و«الإرهاب».