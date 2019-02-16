شكرا لقرائتكم السيسي لتسوية أزمات المنطقة سياسياً والحفاظ على المؤسسات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 22:01

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحفظ مؤسساتها الوطنية ويحول دون انهيارها ويصون مقدرات شعوبها.



والتقى السيسي عدداً من رؤساء كبريات الشركات الدولية، خلال مائدة مستديرة نظمتها مجموعة «أجورا» الإستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مجموعة «أجورا» الإستراتيجية، تضم في عضوياتها عدداً من كبريات الشركات العالمية، وتهدف الى تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة في ما يتعلق بصياغة إستراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلاً عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على شبكة واسعة من العلاقات مع صانعي القرار والخبراء على مستوى العالم.

وأعرب السيسي عن حرص مصر على تعزيز تعاونها مع مختلف الشركات الدولية وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيراً إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تشيده الدولة حالياً من مشاريع تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والإستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن تنفيذ خطة طموح لإنشاء عدد من المدن الجديدة ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في شرق المتوسط، الأمر الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة وضخمة للشركات العالمية للعمل في مصر.

وأوضح السيسي خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، بخاصة في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن الإفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تلك الأولويات. وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على الاستثمار في التنمية والبنية الأساسية في دول القارة الإفريقية.