شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية تبلغ لوليسغارد بفتح الممرات الواقعة تحت سيطرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، عدن - «الحياة» | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:19

أبلغت الحكومة اليمنية رئيس المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد بفتح معظم الممرات الواقعة تحت سيطرتها، لمرور المساعدات الإنسانية في الحديدة.



وأشارت إلى أنها عرضت طرقاً بديلة لوصول الموظفين الأمميين إلى المطاحن بعد تعنّت الحوثيين في هذا الملف.

ووجّه رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار صغير بن عزيز، رسالة إلى لوليسغارد، أبلغه فيها بفتح ممرات من كيلو 8 باتجاه كيلو 16 وباتجاه خط 60 والخط الساحلي، إضافة إلى استعداد قوات الشرعية لتسهيل الوصول إلى الإغاثة الإنسانية في مطاحن البحر الأحمر وإخراجها عبر الخط الساحلي الواقع تحت سيطرتها، كما اقترح مساراً آخر لمرورها في حال رفضت الميليشيات فتح الطرق الخاضعة لها في مدينة الحديدة.

في غضون ذلك، شنّت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات أمس (الجمعة)، استهدفت تجمعات للميليشيات بعد اعتدائها على قبائل حجور في محافظة حجة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بأكثر من 6 غارات، تجمعات وعربات ومدفعية «هاون» للميليشيات، بمنطقة المندلة شرق العبيسة، في مديرية كشر بمحافظة حجة. وقال مشرف جبهة حجور إن القبائل تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور، التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصاراً خانقاً.

إلى ذلك، دان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تعنت الميليشيات ورفضها الوصول إلى مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال: «هذا العمل المستفز للإنسانية يدل دلالة واضحة أن ميليشيا الحوثي لا تعير حياة اليمنيين أي اهتمام، وتؤكد ذلك الانتقادات الدولية من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن مارتن غريفث، الذي شدّد على الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن حبوب برنامج الأغذية العالمي المحاصرة في مدينة الحديدة منذ أكثر من خمسة أشهر، وهي معرّضة لخطر التعفن».

وأشار إلى قلق منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ مارك لوكوك حيال عدم تمكّن الأمم المتحدة من الوصول إلى المطاحن في الحديدة منذ أيلول (سبتمبر) 2018، واستهداف صومعتين في مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية بقذائف الهاون، نتج عنه احتراق حبوب تكفي لإطعام مئات الآلاف من الناس مدة شهر كامل.

وتطرق الربيعة إلى سلسلة من الجرائم الشنيعة التي ترتكبها الميليشيات، ومنها تجنيد الأطفال، واستهداف وتفجير مخيمات النازحين، ونهب المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، وزراعة الألغام بصورة عشوائية في الأماكن الآهلة.

وطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الجرائم التي تُقدِم عليها الميليشيات.