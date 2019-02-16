شكرا لقرائتكم المغرب يفكك خلية يشتبه في موالاتها «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:08

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت أمس خلية من خمسة أفراد يشتبه في موالاتهم تنظيم «داعش»، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية «تتكون من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون في مدينة آسفي (جنوب غرب)».

وأوضح البيان أن المشتبه بهم «أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، وأبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة». وأشار إلى أنهم «خططوا» قبل ذلك للالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» في العراق وسورية بالتنسيق مع أحد عناصره الميدانية»، لافتاً إلى أن أحد المشتبه بهم حاول الانضمام الى إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي.

وأسفرت هذه العملية عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء و «مخطوطات ذات طابع متطرف»، وفق البيان.

ويلاحق القضاء المغربي حالياً أكثر من عشرين شخصاً على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت تنظيم «داعش» من دون أن يكون لديها أي اتصال بقياديي التنظيم في سورية أو العراق، وفق ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام في وقت سابق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلاً) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلاً) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية، معززاً تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب.