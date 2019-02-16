شكرا لقرائتكم المغرب وإسبانيا يوقعان اتفاقات تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:17

وقع وزراء مغاربة وأسبان في قصر الضيافة في العاصمة المغربية الرباط 11 اتفاق تعاون في مجالات، لمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس للمغرب يومي الأربعاء والخميس.



وكان فيليبي السادس، حل مرفوقاً بزوجته ليتيسيا ووفد وزاري ورجال أعمال، بمطار الرباط سلا في وقت سابق الاربعاء حيث كان في استقباله العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وشملت الاتفاقات الموقعة في حفل ترأسه العاهلان المغربي والاسباني مذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين المملكتين، واتفاقاً للتعاون الأمني وآخر في مجال الطاقة.

وحظيت الثقافة بحيز من هذه الاتفاقات من خلال التوقيع على بروتكول تمنح بموجبه اسبانيا للمغرب بشكل لا رجعة فيه مسرح سيرفانتيس التاريخي في طنجة شمال المملكة، واتفاقات للتعاون في مجال المتاحف.

كما أجرى العاهلان المغربي والاسباني محادثات حضرها وزراء ومسؤولون كبار من الجانبين.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة بدعوة من الملك محمد السادس، تأسيس مجلس اقتصادي مغربي اسباني الخميس، وهي المبادرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أثناء زيارته الرباط في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

وتعد إسبانيا من أهم حلفاء المغرب الأوروبيين وأكبر شركائه التجاريين، واحتلت صدارة الشركاء التجاريين في عام 2018 للسنة السادسة على التوالي، وفق معطيات رسمية.

وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن زيارة العاهل الاسباني تعكس «عمق وجودة العلاقات الثنائية، بفضل الإرادة المشتركة في توطيد الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تجمع البلدين الجارين الصديقين».

كما يحتل ملف الهجرة حيزاً مهماً في علاقات البلدين، وباتت اسبانيا البوابة الأولى لدخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا مع أكثر من 55 ألف مهاجر العام الماضي. ودافعت مدريد داخل الاتحاد الأوروبي عن دعم المغرب مالياً لمواجهة تدفق المهاجرين.

وتجمهر آلاف في جنبات الشارع المفضي نحو القصر الملكي بالرباط ترحيباً بمقدم الملك فيليبي السادس، على إيقاع معزوفات موسيقية لفرق الحرس الملكي التي جابت أرجاء الشارع في أجواء احتفالية بعد ظهر الأربعاء.

وأقام الملك محمد السادس مأدبة عشاء مساء الأربعاء على شرف العاهل الاسباني وعقيلته الملكة ليتيسيا.

وغابت الأميرة لالة سلمى عن مراسم الاستقبال الأربعاء، وكانت صحف اسبانية متخصصة في أخبار المشاهير نشرت العام الماضي خبر انفصالها عن العاهل المغربي من دون أن يصدر أي تعليق عن القصر الملكي.

وهذه الزيارة للملك فيليبي السادس هي الثانية له بعد تلك التي قام بها في تموز (يوليو) 2014 بعيد تتويجه الذي أعقب تنازل والده خوان كارلوس.