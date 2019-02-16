شكرا لقرائتكم خبر عن المنيع: لا حسابات لي بمواقع التواصل.. ولا أحل لأحدٍ أن ينسب لي ما لم أقله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

نفى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ وجود أيّ حسابٍ له على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، مضيفا “لقد اطلعت على قولٍ سيئ منسوبٍ لي وهو كاذب ومفترى”.

وقال الشيخ في تصريحات له “ليس لي أيّ حسابٍ في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحل لأحدٍ أن ينسب لي قولاً لم أقله، وحسبي الله عليه ونعم الوكيل والله المستعان”.

وأكّد الشيخ المنيع؛ أن حساباً ينتحل اسمه في أيّ موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “تويتر”، يعد مزوّراً، وأنه غير معني بما يُنشر في هذه المواقع من آراء ولا تمت له بصلة.