الان تتابع حادث مروع.. السيارة الجديدة طارت كالصاروخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهرت لقطات فيديو حادثا مروعا وقع في مدينة شنغهاي الصينية، طارت فيه سيارة بيضاء اللون للحظات، قبل أن تنقلب مرات عدة.

وترصد اللقطات التي نشرها مكتب الأمن العام في شنغهاي سيارة بيضاء تسير بسرعة جنونية، وهي تخترق الحواجز التي تفصل شارعا فرعيا عن شارع رئيسي، ثم تنقلب مرات عدة في الشارع ذي الاتجاهين، متجاوزة الحد الفاصل بينهما.

وحاول السائق الذي عرّف نفسه باسم “يان” في بداية التحقيق التملص من المسؤولية، قائلا إن السائق هرب من المكان، غير أن السلطات لم تقتنع.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت السائق، بتهمة القيادة الخطرة التي عرضت الكثيرين للخطر.

وأصيب السائق بجروح طفيفة، فيما وصفت حالة صديقه الذي كان معه بالسيارة بالخطيرة.