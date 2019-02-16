الان تتابع استطلاع: نظرة المصريين للدول العربية “إيجابية” عدا قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مركز بحث مصري استطلاعا حول رؤية المصريين للدول العربية، وجاءت النتائج مفاجئة.

الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأى العام “بصيرة”، قال إن المعلومات تمثل أهمية كبيرة فى صناعة القرار، مشيرا إلى وجود فجوة بين مدركات المصريين وبين الحقائق وهو ما يجب أن يدركه صانع القرار، حيث تحكم الانطباعات هذه المدركات.

وأوضح عثمان أن هناك نظرة إيجابية للمصريين نحو الدول العربية ما عدا قطر، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأى، وما تزال النظرة سلبية نحو اسرائيل، أما بالنسبة للدول الأجنبية فهناك نظرة سلبية تجاه هذه الدول، فى حين تعد دولة الصين أكثر دولة ينظر لها المواطنون المصريون بصورة إيجابية.

وأكد ماجد عثمان أنه إذا كنا بصدد تغيير السياسات العامة، لابد من قياس مدركات الناس من أجل إحداث التغيير المطلوب، كما أن اختيار توقيت إجراء استطلاعات الرأى العام أمر هام جدا.