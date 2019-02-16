"سامسونج" تعلن موعد طرح هواتفها المنتظرة "جالاكسي إس 10"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن موعد طرحها لهاتفها الجديد "جالاكسي إس 10"، وأشارت إلى أن هاتفها سيكون متوافرا للحجز المسبق، ابتداء من 8 مارس المقبل.
وسيطرح جهاز "جالاكسي إس 10" في السوق الكورية في يوم 8 مارس، ويمكن لأولئك الذين حجزوا مسبقا، أن يحصلوا على الهاتف الذكي قبل 4 أيام من الإطلاق الرسمي، وذلك وفقا لشركات الاتصالات المتنقلة في البلاد، بحسب "سبوتنك".
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق 3 نسخ من هاتف "سامسونج جلاكسي إس 10"، هي "سامسونج جلاكسي إس 10 إي"، و"سامسونج جلاكسي إس 10"، و"سامسونج جلاكسي إس 10 بلس".
وكشف تسريب جديد لموقع هولندي، أن "سامسونج جالاكسي إس 10" سيتخلى عن أكثر خاصية مثيرة للجدل بشأن منافسه، هاتف "آيفون" الأمريكي، وهي الحز الموجود في أعلى شاشة "آيفون إكس".
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