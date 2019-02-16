اتهامات باستغلال الأطفال جنسيا تطال تطبيقات شهيرة ببريطانيا

وجهت الحكومة البريطانية أسئلة رسمية لشركتي "Tinder" و"Grindr"، حول ما تفعلانه لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر تطبيقيهما الشهيرين.

ويعد تطبيقا "Tinder"، و"Grindr"، من أشهر تطبيقات التعارف والمحادثة حول العالم، وتحقق الشرطة البريطانية اليوم في أكثر من 30 حالة اغتصاب ضد الأطفال حدثت منذ عام 2015، نتيجة استخدام الأطفال والمراهقين الصغار لهذين التطبيقين، وما يشبههما، بحسب "روسيا اليوم".

وعلمت صحيفة "The Sunday Times" البريطانية، بوجود 60 حادثة أخرى، تتضمن جرائم جنسية ضد القاصرين الذين يُستهدفون عبر تطبيقات التعارف، مع العلم أن عمر أصغرهم يبلغ 8 سنوات.

ويتساءل الخبراء عن المسؤول الحقيقي لمنع استغلال الأطفال عبر تلك التطبيقات، وأكد بعضهم أن المسؤولية تقع على شركات التقنية العملاقة المنتجة للتطبيقات، والتي يجب التعامل معها بجدية.

وفي تعليقه على الظاهرة، أكد رئيس الحزب البريطاني، "English Democrats North West"، ستيفين موريس، أن المسؤولية لا تقع أبدا على شركات التقنية، إنما على عائلة الطفل، وأن الموضوع لا يتطلب تدخل الحكومة، إنما رقابة أفضل من الأهل على التطبيقات التي يستخدمها أطفالهم.