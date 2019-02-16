احذر "مشروبات الطاقة".. تتسبب في تحطم الأسنان

تعرض طالب بريطاني أفرط في تناول مشروبات الطاقة لتحطم أربعة من أسنانه، وأصيبت أخرى بأضرار.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الشاب، فيني باينر، والذي يبلغ من العمر 21 سنة، كان يتناول في الأسبوع 45 علبة من مشروبات الطاقة، أي نحو ثلاثة لترات في اليوم.

واعتقد الشاب بأن هذه المشروبات ستجعله في حالة نشاط دائم، وتساعده على النجاح في دراسته الجامعية، وبعد مضي سبعة أشهر على الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، تكسرت أربعة من أسنانه الأمامية عندما حاول قضم تفاحة.

وتبين عند مراجعته طبيب الأسنان، أن جميع أسنانه تضررت، واضطر الطبيب إلى وضع 24 حشوة وتركيب أسنان صناعية.

ويعود السبب في ما حدث إلى احتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر، حيث أن نصف لتر منها يحتوي على 54 جراما من السكر، في حين أن كمية السكر المسموح بها للشخص لا تزيد عن 30 جراما في اليوم.