طبيب هولندي متهم بإنجاب 200 طفل رغم وفاته

حصل 22 شخصا على حكم قضائي بالحق في فحص الحمض النووي "DNA"، الخاص بهم، ومقارنته مع الحمض النووي ليان كاربت الطبيب الهولندي المختص في معالجة أمراض العقم، لاتهامه بأنه أنجب 200 طفلا بإستخدام حيوانه المنوي بدلا من التي تقدم بها المتبرعون.

وتأتي هذه الواقعة على خلفية تقد 22 طفلاً تم إنجابهم عن طريق المركز الطبي الذي يعمل فيه "كاربت"، بطلب إلى المحكمة للمقارنة بين أحماضهم النووية وحمض الطبيب الذي نفى قبل وفاته في إبريل عام 2017 عن عمر ناهز الـ89 عاما، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، بحسب "سبوتنك".

ومع أن هذا الفحص لم يتم لوفاة الطبيب قبل شهر من الدعوى القضائية، في الوقت الذي حارب فيه محامي الطبيب هذا الإجراء مؤكدا ضرورة احترام خصوصية المتوفى، إلا أن قاضي المحكمة في 13 فبراير من هذا العام، حسم الأمر في هذه القضية معلنا أن مصالح الذين يريدون معرفة ما إذا كانوا من نسل الطبيب الهولندي تفوق مصالح أرملة وورثة "كاربت".

هذا ويخشى أن يكون "كاربت"، قد استخدم حيواناته المنوية لإنجاب ما يصل إلى 200 طفل من خلال التلقيح الصناعي.