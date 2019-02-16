لأول مرة في التاريخ.. غواص يصور وحشا بحريا ضخما

في مقطع يحبس الأنفاس، وثق غواص من نيوزيلندا مخلوقا غريبا يشبه إلى حد كبير ثعبان البحر ويبلغ طوله 10 أمتار.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن بن لوري، البالغ من العمر 21 عاما، شاهد مخلوقا غريبا أثناء مشاركته لأصدقائه في الصيد تحت الماء بالقرب من جزيرة سيفرني في نيوزيلندا.

وأوضح "لوري" أن طول المخلوق البحري الذي رصده، يبلغ 10 أمتار وسماكته 50 سنتيمترا، وكان يسبح مع تيار المد.

ورجح الغواصون أنهم صادفوا تكتلا كبيرا للعوالق، شكلت هيئة غريبة الشكل، وقال "لوري": "لقد لمسه واحد من مجموعتنا وقال إنه ليس طريا على الإطلاق، ويبدو أنه أشبه بلوح من الكرتون القاسي".

وتبين لـ"لوري" وأصدقائه لاحقا أنهم صادفوا كائنا من هلاميات النار "Pyrosome"، وهي غلاليات استعمارية تعيش عادة في الطبقات العليا من المحيط المفتوح في البحار الدافئة، ويكون شكل هلاميات النار أسطوانيا أو مخروطيا وتعيش في مستعمرات.