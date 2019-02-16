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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات باكستان لزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان غدا..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد العاصمة الباكستانية إسلام إباد لزيارة تاريخية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، والتى من المنتظر أن تبدأ غدا.
وشهدت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام إباد، لوحات وعبارات ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن زيارة ولى العهد السعودى، لن تقتصر على باكستان فقط، حيث من المقرر زيارة دول آخرى، من بينها دولة الصين التى سيزورها يوم الخميس المقبل.
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