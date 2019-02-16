شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يلقى القبض على اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي ، مشيرا إلى أنه جرى إحالتهما إلى القضاء العسكري لمباشرة التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم - أن جهاز مخابرات الجيش ، تمكن من ضبط محمد خالد الحاج (سوري الجنسية) في مدينة الهرمل (بمحافظة بعلبك الهرمل) وهو أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وكان قد تسلل إلى الأراضي اللبناني قادما من منطقة دير الزور السورية.

وأضافت أنه في أعقاب مباشرة التحقيق مع القيادي بالتنظيم المضبوط، تم التوصل إلى معلومات جرى على ضوئها تنفيذ مخابرات الجيش لعملية ثانية بنفس المدينة، أسفرت عن إلقاء القبض على "الأمير الشرعي" لتنظيم داعش، ويدعى أحمد منصور الخلف (سوري الجنسية).