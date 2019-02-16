ظريف يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع إقليم شمال العراق

إسطنبول/ إدريس أوكدوجو/ الخليج 365

أعرب وزير خارجية إيران جواد ظريف، عن رغبة بلاده في تحقيق تفاعل اقتصادي أكبر مع العراق، وإقليم الشمال.

جاء ذلك خلال لقائه مستشار مجلس أمن إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال ظريف، في تصريحات للصحفيين، إنه بحث خلال لقاء ثنائي مع بارزاني، العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، والحرب في سوريا، بالإضافة إلى قضايا تهم المنطقة.

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وأشار إلى أن إقامة منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية مشتركة بين إيران والعراق، سيعود بالفائدة على إقليم شمالي العراق.

اللقاء بين ظريف وبارزاني، جاء مباشرة بعد إعلان وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، صباح السبت، وقف تصدير النفط إلى إيران، تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران.

وكان ظريف قد أعلن خلال زيارة رسمية أجراها إلى العراق العام الماضي، استمرت 5 أيام، عن رغبته بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار دولار.

وفي 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، قال الرئیس الإیرانی حسن روحاني، إنه اتفق مع نظيره العراقي برهم صالح، على إقامة منطقة تجارة حرة بین البلدین.